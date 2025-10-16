Torre Annunziata 21enne arrestato con cocaina e crack | blitz della Polizia di Stato

Proseguono i controlli straordinari contro il traffico di droga disposti dalla Questura di Napoli. Continuano senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno tratto in arresto un 21enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di droga. Il tentativo di fuga e il sequestro della droga. Durante un controllo in via Cirillo, i poliziotti hanno notato un giovane a bordo di una bicicletta che, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi con l’evidente intento di eludere il controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Continua il periodo “no” per Ciro Immobile, finisce sotto sequesto la sua Academy di Torre Annunziata Gazzetta: "L’impianto sportivo è al centro di un’inchiesta della Procura di Torre Annunziata su presunti abusi edilizi e smaltimento illecito di rifiuti speciali. Se - facebook.com Vai su Facebook

Torre Annunziata, operazione antidroga: pusher 21enne arrestato in flagranza - Era in sella a una bici elettrica quando, a forte velocità e contromano, ha imboccato una strada del Rione Provolera at ... Riporta lostrillone.tv

Torre Annunziata, grave episodio di omofobia: minacce di accoltellamento contro giovane attivista LGBTQIA+ - Vittima Francesco Caraviello, presidente dell’associazione Discovery Queer e attivista di Antinoo Arcigay Napoli ... Come scrive ilgazzettinovesuviano.com