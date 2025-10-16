Torneo per la Palestina al Dopolavoro

Sabato 11 ottobre, presso il Dopolavoro Ferroviario di Salerno, si è svolto il Torneo per la Palestina, un evento organizzato dall’ASD Futura Salerno, associazione di calcio a 5 femminile, per unire lo sport a un gesto concreto di solidarietà. Dalle 15:00 alle 19:00, sono scese in campo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

