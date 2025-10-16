Torneo di Qualificazione al Mondiale di Karate tutto pronto a Parigi | gli Azzurri puntano al pass

Si svolgerà dalla giornata di domani, 17 ottobre, e fino a domenica 19 al Palais Pierre de Coubertin di Parigi, il Torneo di Qualificazione per i Mondiali Individuali di Karate WKF. L’Italia scenderà sui tatami francesi per puntare al podio e al pass. E’ la prima volta nella storia delle gare della World Karate Federation che viene organizzato un torneo di qualificazione diretta, che porterà alla fase finale della competizione iridata del dicembre 2025. Il torneo parigino è dunque riservato agli atleti non ancora qualificati alla competizione mondiale e assegna sei posti per ciascuna categoria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tutto pronto a Parigi per il Torneo di Qualificazione ai Campionati Mondiali di Karate WKF Dal 17 al 19 ottobre 5 Azzurri combatteranno per la qualificazione In bocca al lupo! http://bit.ly/4nR1hrQ - facebook.com Vai su Facebook

L'@Italbasket giocherà il torneo di qualificazione alla Coppa del Mondo femminile a San Juan, Porto Rico con: Nuova Zelanda Porto Rico Stati Uniti (già qualificata) Senegal Spagna Passano le migliori tre + Usa. Si giocherà dall'11 al 17 m - X Vai su X

Karate, a Parigi il torneo di qualificazione ai Mondiali: i 5 azzurri in gara e il programma - La cornice di gara è una delle più iconiche del karate internazionale: Parigi, città che ha ospitato alcuni tra i più grandi eventi della disciplina, dai Mondiali del 1972 e del 2012, alle sette ... Si legge su repubblica.it

Italia, tutti i dentro o fuori nelle qualificazioni mondiali dal 1958 a oggi - Manca solo l'aritmetica per l'accesso ai playoff dell' Italia che, in caso di vittoria contro Israele, si assicurerà un posto per gli spareggi di marzo (eventuale semifinale e finale) che valgono i Mo ... Secondo sport.sky.it

Qualificazioni Mondiali 2026 - Le parole del CT Gattuso dopo Italia-Israele: "Avevamo tutto da perdere. Playoff? Speriamo Dio ce la mandi buona..." - Gli azzurri hanno conquistato l'artimetica certezza di chiudere tra le ... Lo riporta eurosport.it