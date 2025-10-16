Torneo di Qualificazione al Mondiale di Karate tutto pronto a Parigi | gli Azzurri puntano al pass

Si svolgerà dalla giornata di domani, 17 ottobre, e fino a domenica 19 al Palais Pierre de Coubertin di Parigi, il Torneo di Qualificazione per i Mondiali Individuali di Karate WKF. L’Italia scenderà sui tatami francesi per puntare al podio e al pass. E’ la prima volta nella storia delle gare della World Karate Federation che viene organizzato un torneo di qualificazione diretta, che porterà alla fase finale della competizione iridata del dicembre 2025. Il torneo parigino è dunque riservato agli atleti non ancora qualificati alla competizione mondiale e assegna sei posti per ciascuna categoria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

