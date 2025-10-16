Tornano le sentinelle in piedi | protesta silenziosa in piazza
Le sentinelle in piedi tornano in piazza, con una protesta silenziosa davanti all’Arengario. L’ultima manifestazione del gruppo risale a circa una decina di anni fa quando circa un centinaio di sentinelle si erano radunate e avevano manifestato silenziosamente davanti al Duomo in difesa della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
