Tornano le sentinelle in piedi | protesta silenziosa in piazza

Monzatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le sentinelle in piedi tornano in piazza, con una protesta silenziosa davanti all’Arengario. L’ultima manifestazione del gruppo risale a circa una decina di anni fa quando circa un centinaio di sentinelle si erano radunate e avevano manifestato silenziosamente davanti al Duomo in difesa della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Tornano Sentinelle Piedi Protesta