Tornano le antiche strade Con le targhe in ceramica

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I nomi antichi delle strade di Montale torneranno a essere visibili a tutti grazie agli studenti del laboratorio di ceramica della scuola media Giulio Cesare Melani. Il progetto prevede la realizzazione di trenta formelle che riportano, accanto ai nomi attuali, anche le denominazioni antiche delle vie del paese. Le targhe sono già state realizzate e due sono state collocate nei pressi della villa Smilea: "Strada maestra montalese" oggi via Martiri della Libertà e "Strada dei cancelli" oggi via Garibaldi. Altre diciassette formelle dovranno essere realizzate dal laboratorio che riaprirà, sotto la guida della docente Monica Bessi, a novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

