Tornano fruibili le antiche Stufe di San Germano con nuova area relax e moderno centro estetico

Tornano fruibili al pubblico le “Stufe di San Gennaro”, unico esempio al mondo di saune a calore secco naturale che nascono dal particolare microclima generato dai soffioni vulcanici della Conca di Agnano, la più vasta area idrotermale del mondo, conosciuta e frequentata fin dal IVIII secolo a.c. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

