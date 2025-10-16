Tornano fruibili le antiche Stufe di San Germano con nuova area relax e moderno centro estetico
Tornano fruibili al pubblico le “Stufe di San Gennaro”, unico esempio al mondo di saune a calore secco naturale che nascono dal particolare microclima generato dai soffioni vulcanici della Conca di Agnano, la più vasta area idrotermale del mondo, conosciuta e frequentata fin dal IVIII secolo a.c. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tornano gli #INCONTRI del Club di Cultura Classica "Ezio Mancino" APS Il nuovo ciclo di conferenze sarà in presenza e online: la partecipazione è gratuita Sempre online e fruibili su tutto il territorio nazionale: i #corsitraduzione dal #latino e dal #grec - facebook.com Vai su Facebook
Auto, tornano i divieti antismog. Limiti anche per stufe e caminetti - Romagna, compreso il territorio comunale di Cesena, le limitazioni al traffico... Scrive ilrestodelcarlino.it