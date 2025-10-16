Torna Rondine Market | 85 espositori tra vintage e artigianato

Modenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna Rondine Market a San Cesario sul Panaro: un'edizione Autunnale con oltre 85 Espositori tra Vintage e Artigianato.Dopo il successo dell'edizione primaverile, torna a grande richiesta Rondine Market, l'evento dedicato alla creatività sostenibile, al vintage, al second hand e all'artigianato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

