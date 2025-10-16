Torna Ri-Creazione | c’è tempo fino al 31 ottobre per iscriversi al progetto di educazione ambientale di Sei Toscana

Arezzo, 16 ottobre 2025 – Ancora pochi giorni per iscriversi a Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno, il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana promuove nelle scuole primarie e secondarie di I° dei 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e Val di Cornia (LI). Per l’XI edizione l’offerta formativa si rinnova con nuovi percorsi educativi e contenuti aggiornati. I docenti potranno scegliere fra sei percorsi didattici articolati per fascia d’età e fruibili attraverso un approccio interdisciplinare. “Anche quest’anno stiamo ricevendo una risposta più che soddisfacente in termini di attenzione da parte degli insegnanti – commenta il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini – La longevità di Ri-Creazione dimostra che le scuole sono sempre più sensibili ai temi ambientali e con questo progetto puntiamo proprio ad offrire uno strumento per diffondere la cultura della sostenibilità anche tra i banchi di scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

