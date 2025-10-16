Torna l’ora solare quando spostare le lancette indietro di un’ora
Ritorna l’ora solare. Nella notte tra sabato 25 ottobre e domenica 26 ottobre bisognerà cambiare l’ora. L’appuntamento è alle 3 del mattino, quando bisognerà spostare le lancette un’ora indietro. Un rito che ormai riguarda solo pochi orologi, considerando che la maggior parte dei dispositivi elettronici (come gli smartphone e i computer) si aggiorna in automatico connettendosi a internet. Ma quali sono gli effetti della fine dell’ ora legale e quali i risparmi energetici ed economici? Torna l’ora solare: quando spostare le lancette. Il cambio dell’orario avverrà quindi nella notte tra sabato 25 e domenica 26. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
