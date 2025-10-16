Torna la Serie A il Milan ospiterà la Fiorentina a ‘San Siro’ Il calendario della 7^ giornata
Il Milan di Massimiliano Allegri affronterà, domenica 19 ottobre alle ore 20:45, la Fiorentina di Stefano Pioli a 'San Siro' al rientro nel campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Ecco il calendario completo della 7^ giornata.
Serie A: Milan-Napoli 2-1 - Nel primo tempo il Milan trova la rete dopo nemmeno 3' grazie a una bell'azione di Pulisic che serve a Saelemaekers un ...
Serie A, Milan-Napoli 2-1: Saelemaekers e Pulisic valgono l'aggancio alla vetta - Esulta il Milan di Allegri che nel big match della quinta giornata di Serie A ha battuto 2-
Serie A, Milan-Napoli 2-1 | La cronaca del match - Si chiude la domenica della quinta giornata del campionato di Serie A con il big match tra i rossoneri e gli azzurri Dopo le gare del pomeriggio, arriva la partita più attesa della domenica, valida ...