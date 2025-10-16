Torna la Serie A il Milan ospiterà la Fiorentina a ‘San Siro’ Il calendario della 7^ giornata

16 ott 2025

Il Milan di Massimiliano Allegri affronterà, domenica 19 ottobre alle ore 20:45, la Fiorentina di Stefano Pioli a 'San Siro' al rientro nel campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Ecco il calendario completo della 7^ giornata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Torna la Serie A, il Milan ospiterà la Fiorentina a ‘San Siro’. Il calendario della 7^ giornata

