Torna il MoRe Impresa Festival focus su dazi e intelligenza artificiale
Torna a Modena il 22 e 23 ottobre il MoRe Impresa Festival, il festival delle imprese che si svolge presso la Camera di Commercio di Modena. Un’iniziativa promossa da Lapam Confartigianato con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena e FORMart e con il sostegno economico della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
