Torna il Ludus Flaminius Quando la storia è un gioco

Ilrestodelcarlino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo dello scorso anno, torna anche per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto educativo " Ludus Flaminius: alla scoperta delle nostre radici ", sostenuto dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Fano e Cassa di Risparmio di Pesaro, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio attraverso un approccio ludico e partecipativo. L’iniziativa, rivolta alle classi quinte delle scuole primarie della provincia, si propone di avvicinare i più giovani alla civiltà romana e alla storia dell’antica via consolare Flaminia, accompagnandoli in un percorso di scoperta guidato da un narratore d’eccezione: Marco Vitruvio Pollione, il più celebre architetto del mondo classico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

