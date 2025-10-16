Torna il Festival delle Parrocchie | quarta edizione il 14 novembre al Teatro Metropolitan di Catania

Cataniatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della quarta edizione del Festival delle Parrocchie, che si terrà al Teatro Metropolitan di Catania il 14 novembre alle ore 21:00, abbiamo intervistato il paleontologo Alessandro Chiarenza, figura che ben si inserisce nel contesto della manifestazione, quest’anno dedicata al tema del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Torna Linus - Festival del fumetto ad Ascoli Piceno - Festival del Fumetto", ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi con la collaborazione di Sandro Veronesi. Secondo ansa.it

Noto, torna il Festival del Cinema Sostenibile: la quarta edizione dal 22 al 27 settembre - Dopo il successo delle precedenti edizioni, arriva dal 22 al 27 settembre la 4° edizione di Vision 2030, il Festival del Cinema Sostenibile diretto da Giulia Morello, prodotto da Smile Vision in ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Festival Parrocchie Quarta