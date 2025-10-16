Torna Como Fun due giorni dedicati al fumetto al gioco e alla cultura pop

Due giorni di fumetti, cosplay e videogiochi. Como Fun torna a Lariofiere per la sua settima edizione e promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di cultura pop del territorio lecchese e comasco. L’appuntamento è fissato per sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 nei padiglioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

