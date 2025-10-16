Torino-Napoli sabato 18 ottobre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
I campioni d’Italia del Napoli intendono ripartire da dove avevano lasciato prima della sosta nazionali e fanno visita al Torino per continuare la difesa del titolo in Serie A. I partenopei hanno saputo reagire alla grande dopo il ko col Milan, l’unico fin qui in campionato, battendo in rimonta il Genoa al Maradona, e sono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Le sfide clou Napoli-Torino, Roma-Inter e Milan-Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Buongiorno torna col Torino. Politano in forse: le news sugli infortuni. VIDEO #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Torino-Napoli: le probabili formazioni - Sabato pomeriggio alle 18, il Torino ritorna in campo davanti ai propri tifosi per affrontare i campioni d'Italia del Napoli. Come scrive zipnews.it
Probabili formazioni Torino-Napoli: Simeone sfida Hojlund, Tameze e Neres più di Gineitis e Politano - Nella giornata di sabato 18 ottobre, andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino di ... Scrive fantamaster.it
Napoli, Elmas e Beukema in vantaggio su Politano e Marianucci (Sky) - Il Napoli si sta preparando ad affrontare il match contro il Torino, previsto per sabato 18 ottobre alle ore 18. Si legge su ilnapolista.it