Torino-Napoli sabato 18 ottobre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria azzurra ma pochi gol previsti?

I campioni d'Italia del Napoli intendono ripartire da dove avevano lasciato prima della sosta nazionali e fanno visita al Torino per continuare la difesa del titolo in Serie A. I partenopei hanno saputo reagire alla grande dopo il ko col Milan, l'unico fin qui in campionato, battendo in rimonta il Genoa al Maradona, e sono .

