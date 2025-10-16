Torino-Napoli quando Enzo Bearzot segnò un gol entrato nella leggenda

Sono tante le sfide tra Torino e Napoli rimaste indelebili, ma una in particolare riporta alla mente uno dei più grandi personaggi della storia del calcio italiano come Enzo Bearzot. La partita in questione è datata 19 maggio 1963, in occasione della penultima giornata del campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

torino napoli enzo bearzotTorino-Napoli, quando Enzo Bearzot segnò un gol entrato nella leggenda - Nella ripresa, al 68', il pareggio del Napoli grazie ad un calcio di rigore concesso dall'arbitro Concetto Lo Bello ... Segnala napolitoday.it

