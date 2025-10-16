Torino-Napoli | dove vederla canale tv diretta streaming formazioni
2025-10-16 13:45:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Tutte le informazioni su Torino-Napoli, settima giornata di Serie A: formazioni e come seguire il match. Torino e Napoli si affrontano nella settima giornata della Serie A 202526. Riprende il cammino degli azzurri di Antonio Conte, Campioni d’Italia in carica e primi in classifica con la Roma, e riparte con una trasferta in casa dei granata di Marco Baroni. Se il Napoli ha vinto cinque partite su sei, perdendo solo a San Siro contro il Milan, il Toro ha un solo successo e due pareggi finora, con tre sconfitte a completare e la panchina di Baroni che scotta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
#Napoli, missione conferma: a #Torino parte il tour de force Gli azzurri aprono contro il Toro una serie di sette partite in ventidue giorni: #Conte cerca risposte sulla tenuta del gruppo #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo - X Vai su X
Sabato c'è Torino-Napoli, a voi la scelta... - facebook.com Vai su Facebook
Torino-Napoli: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - La sfida tra Torino e Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da DAZN, attreverso l'app disponibile per smart tv compatibili o su console di gioco (PlayStation, Xbox), nonché utilizzando ... Lo riporta calciomercato.com
Torino-Napoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Dopo la sosta per le partite dell'Italia riecco il campionato: il Napoli Campione in carica fa visita al Torino, ecco come vedere la gara in tv e streaming. Come scrive goal.com
Torino-Napoli (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico - I granata hanno vinto finora solo una partita e, dopo due sconfitte consecutive, hanno pareggiato all'Olimpico cont ... msn.com scrive