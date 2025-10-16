Torino-Napoli | dove vederla canale tv diretta streaming formazioni

2025-10-16 13:45:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Tutte le informazioni su Torino-Napoli, settima giornata di Serie A: formazioni e come seguire il match. Torino e Napoli si affrontano nella settima giornata della Serie A 202526. Riprende il cammino degli azzurri di Antonio Conte, Campioni d’Italia in carica e primi in classifica con la Roma, e riparte con una trasferta in casa dei granata di Marco Baroni. Se il Napoli ha vinto cinque partite su sei, perdendo solo a San Siro contro il Milan, il Toro ha un solo successo e due pareggi finora, con tre sconfitte a completare e la panchina di Baroni che scotta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com