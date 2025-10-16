Torino l’AI che serve | regole UE cyber difesa e mobilità connessa

Torino ha salutato la IV edizione dell’AI & VR Festival – Multiverse World con una carica contagiosa: due giorni di visioni concrete su innovazione, cybersicurezza e mobilità intelligente, dentro e fuori la Mole Antonelliana. Un confronto serrato, fatto di idee che respirano realtà, lontano dagli slogan, vicino alle persone. Torino, due giorni tra creatività e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Torino, l’AI che serve: regole UE, cyber difesa e mobilità connessa

Argomenti simili trattati di recente

?21 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30 TORINO – Focus on Emicrania Da Torino parte una riflessione sui centri cefalee: tre livelli di cura esistono, ma non bastano. Serve omogeneità tra le regioni e investimenti che rendano l’accesso equo per tutti. Partecipa all - facebook.com Vai su Facebook

- 6' Pedersen serve Ngonge che libera il mancino, blocca Provedel #LazioTorino [0-0] - X Vai su X

Torino: Baroni "cerchiamo identità, serve tempo" - "L'identità non si costruisce in due minuti, serve un processo: richiede un po' di tempo, ma sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, alla vigilia ... Si legge su ansa.it

Baroni carica il Torino, 'Il granata non serve sbiadito' - Solo quando si spende tutto il colore diventa granata": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha voluto spronare l'ambiente in vista della prossima stagione. Scrive ansa.it

Torino, Baroni: "Non serve sbiadito. Solo quando si spende tutto il colore diventa granata" - La formazione granata sta mettendo benzina nelle gambe per non farsi trovare impreparata fra poco più di tre settimane quando il campionato prenderà il via. Da tuttomercatoweb.com