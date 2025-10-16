Torino l’AI che serve | regole UE cyber difesa e mobilità connessa

Sbircialanotizia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino ha salutato la IV edizione dell’AI & VR Festival – Multiverse World con una carica contagiosa: due giorni di visioni concrete su innovazione, cybersicurezza e mobilità intelligente, dentro e fuori la Mole Antonelliana. Un confronto serrato, fatto di idee che respirano realtà, lontano dagli slogan, vicino alle persone. Torino, due giorni tra creatività e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

torino l8217ai che serve regole ue cyber difesa e mobilit224 connessa

© Sbircialanotizia.it - Torino, l’AI che serve: regole UE, cyber difesa e mobilità connessa

Argomenti simili trattati di recente

Torino: Baroni "cerchiamo identità, serve tempo" - "L'identità non si costruisce in due minuti, serve un processo: richiede un po' di tempo, ma sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, alla vigilia ... Si legge su ansa.it

Baroni carica il Torino, 'Il granata non serve sbiadito' - Solo quando si spende tutto il colore diventa granata": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha voluto spronare l'ambiente in vista della prossima stagione. Scrive ansa.it

Torino, Baroni: "Non serve sbiadito. Solo quando si spende tutto il colore diventa granata" - La formazione granata sta mettendo benzina nelle gambe per non farsi trovare impreparata fra poco più di tre settimane quando il campionato prenderà il via. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Torino L8217ai Serve Regole