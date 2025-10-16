Torino l’accusa di una prostituta all’ex | Mi costringeva a incontrare i clienti subito dopo aver partorito

Torinotoday.it | 16 ott 2025

Dopo la nascita di nostro figlio, mi ha quasi subito costretta a incontrare di nuovo i clienti. La prima volta che sono tornata da loro, erano passati meno di quaranta giorni dal parto”. Impassibile e decisa, una donna usa queste parole oggi, 16 ottobre, al tribunale di Torino, per raccontare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

