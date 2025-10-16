Torino i collettivi pacifisti impediscono il volantinaggio di Gioventù nazionale | Ti ammazzo fuori i fasci… video
Violenza e odio dell’ultra sinistra a Torino. Questo volta i ‘bravi ragazzi’ dei collettivi e dei centri sociali, nel nome della pace, hanno aggredito i ragazzi di Gioventù nazionale impegnati in un volantinaggio al liceo artistico “Primo”. Non solo forze dell’ordine, ministri ed esponenti del centrodestra, questa volta vittime delle violenze degli irriducibili antifà sono i militanti dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, sezione D’Annunzio. Un pacifico volantinaggio per sensibilizzare i ragazzi su temi come baby gang, degrado e violenza giovanile è diventato occasione di scontro, pesanti insulti, bestemmie e addirittura minacce di morte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondisci con queste news
++ Prima donna rettrice dell’Università, i collettivi ne chiedono subito le dimissioni: non la ritengono abbastanza pro Gaza ++ Oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, l’Università di Torino ha vissuto un momento storico: dopo 621 anni si è insediata la sua prima rettric - facebook.com Vai su Facebook
Antagonisti di sinistra, #proPal e collettivi hanno tentato di assaltare la #Polizia a #Torino per raggiungere e occupare l'aeroporto di Caselle. Ennesima vergogna di questi delinquenti. Solidarietà alle forze dell'ordine. - X Vai su X