Violenza e odio dell’ultra sinistra a Torino. Questo volta i ‘bravi ragazzi’ dei collettivi e dei centri sociali, nel nome della pace, hanno aggredito i ragazzi di Gioventù nazionale impegnati in un volantinaggio al liceo artistico “Primo”. Non solo forze dell’ordine, ministri ed esponenti del centrodestra, questa volta vittime delle violenze degli irriducibili antifà sono i militanti dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, sezione D’Annunzio. Un pacifico volantinaggio per sensibilizzare i ragazzi su temi come baby gang, degrado e violenza giovanile è diventato occasione di scontro, pesanti insulti, bestemmie e addirittura minacce di morte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Torino, i collettivi “pacifisti” impediscono il volantinaggio di Gioventù nazionale: “Ti ammazzo, fuori i fasci…” (video)