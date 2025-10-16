Torino 2025 | Vanessa Redgrave al Festival con il nuovo film riceverà la Stella della Mole

L'attrice 88enne presenterà la sua ultima fatica alla 43esima edizione del festival di Torino, dove per l'occasione riceverà il prestigioso riconoscimento alla carriera Figura di riferimento assoluto del panorama cinematografico e teatrale internazionale, Dame Vanessa Redgrave sarà presente al 43° Torino Film Festival, in programma dal 21 al 29 novembre 2025. La pluripremiata attrice presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo film che la vede protagonista, The Estate, e riceverà la Stella della Mole per il suo eccezionale contributo all'arte cinematografica. Dame Vanessa Redgrave ha costruito una carriera di straordinaria intensità e coerenza artistica, collaborando con alcuni tra i più importanti registi del cinema mondiale, come Michelangelo Antonioni, James Ivory, Joe Wright e molti altri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

