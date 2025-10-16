Tor Vergata approvata la variante Green city | arrivano servizi scuola di polizia e verde pubblico
L’ultimo passaggio necessario per avviare la definitiva trasformazione dell’ex “Città dello sport” è stato compiuto. L’assemblea capitolina ha votato infatti la variante urbanistica “Green City” che ridisegna, profondamente, l’area di Tor Vergata.La variante che ridisegna la Città dello sportLa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
