Un misterioso teasing in 120 scuole primarie, cinque digital ambassador, un sito dedicato, una mini video guida per i genitori con Francesca Valla, un’installazione speciale al Lucca Comics & Games 2025 e persino un podcast in collaborazione con la Fondazione Treccani Cultura. È questo l’ambizioso universo di #IoLeggoTopolino, la nuova iniziativa di Panini Comics che punta a riportare al centro della vita familiare la gioia della lettura condivisa. L’obiettivo è chiaro: avvicinare i bambini alla lettura e riscoprire, insieme ai genitori, il valore del tempo trascorso con un libro – o meglio, con un fumetto – in mano. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Topolino torna in classe: Panini Comics lancia #IoLeggoTopolino per riportare la lettura tra genitori e bambini

