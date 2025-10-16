Top News Milan | le parole di due grandi ex e non solo Pulisic ma che sfortuna!
Le notizie più importanti sul Milan pubblicate nella mattina di oggi, giovedì 16 ottobre 2025: tanti infortunati (tra questi spicca Christian Pulisic) e molte dichiarazioni. Su tutte, quelle di due grandi ex come Gianluigi Donnarumma e Olivier. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Milan, le news sugli infortuni di Pulisic, Rabiot e Saelemaekers #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
RINNOVO MILAN-EMIRATES: LE CIFRE Ieri mattina, il Milan ha annunciato il rinnovo della partnership con Emirates per un nuovo contratto della durata di cinque anni. Secondo quanto appreso da MilanNews, il nuovo accordo prevede un aumento del 20 - facebook.com Vai su Facebook
La Gazzetta apre con le parole di Donnarumma: "Vedo Milan. Incuriosito da Allegri, possono vincere lo scudetto" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre stamattina in prima pagina con le parole di Gigio Donnarumma: "Vedo Milan. Riporta milannews.it
TOP NEWS del 15 ottobre - Le condizioni di Saelemaekers e Pulisic - Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews. Si legge su milannews.it
L'apertura dell'agente di Soulé all'Italia e le parole di Rabiot: le top news delle 22 - Avrebbe del clamoroso l'ipotesi paventata dall'agente del fantasista della Roma Matias Soule, Martin Guastadisegno, che in una intervista a. Come scrive tuttomercatoweb.com