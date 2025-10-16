Tony Effe e il regalo da sogno a Giulia De Lellis per la nascita della loro prima figlia

Vanityfair.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 ottobre i due sono diventati genitori di Priscilla e per celebrare il momento il rapper ha donato alla neo mamma una parure in oro e diamanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

tony effe e il regalo da sogno a giulia de lellis per la nascita della loro prima figlia

© Vanityfair.it - Tony Effe e il regalo da sogno a Giulia De Lellis per la nascita della loro prima figlia

