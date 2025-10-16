Tonitto 1939 reinterpreta il Natale 2025 con il gelato al Panmoro Bauli

Il gelato è da sempre un simbolo di piacere e convivialità, capace di arricchire ogni tavola con un momento di dolcezza e freschezza, anche a Natale. Per questo, in occasione delle feste 2025, Tonitto 1939 ha realizzato, in collaborazione con la storica azienda veronese, il nuovo gelato Panmoro Bauli, un incontro unico tra la qualità del gelato e il sapore inconfondibile del celebre dolce natalizio italiano al cacao. L’innovativo Panmoro Bauli si estende dunque anche alla categoria gelati grazie al lancio del nuovo gusto omonimo: una base di gelato al cioccolato, arricchita da soffici pezzi di dolce al cacao, per richiamare fedelmente l’esperienza sensoriale del prodotto originale. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Tonitto 1939 reinterpreta il Natale 2025 con il gelato al Panmoro Bauli

Approfondisci con queste news

Tradizione e innovazione: Tonitto 1939 trasforma il Panmoro Bauli in un’esperienza gelato - Il gelato è da sempre un simbolo di piacere e convivialità, capace di arricchire ogni tavola con un momento di dolcezza e freschezza, anche a Natale. Lo riporta comunicati-stampa.net

Natale 2025, Tonitto 1939 firma il gelato al Panmoro Bauli: la versione frozen dell’iconico dolce natalizio al cacao - Tradizione, gusto e innovazione si incontrano per creare un’esperienza unica a tavola, dove il sapore del Panmoro Bauli diventa protagonista delle feste 2025 ... Segnala giornaledipuglia.com