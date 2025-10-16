Toni Belfatto vince Chokolashow | il dermopigmentista abruzzese trionfa nel principato di Monaco

Chietitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Toni Belfatto vince la seconda edizione dell’evento benefico Chokolashow al Principato di Monaco. La sua opera, dedicata al mondo nautico, è stata la più votata tra le otto partecipanti, realizzate da diversi artisti internazionali. Il professionista di Casoli è stato premiato all’Hôtel Méridien. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

toni belfatto vince chokolashowA Monaco il Chokolashow, quando il cioccolato fa bene al cuore - 500 voti, è l’artista Toni Belfatto il vincitore della seconda edizione di Chokolashow: l’evento che unisce cioccolato, arte e beneficenza organizzato all’ Hôtel Méridien Beach Plaza di ... Come scrive riviera24.it

Cerca Video su questo argomento: Toni Belfatto Vince Chokolashow