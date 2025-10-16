Tonali Juve | si inserisce un top club per il centrocampista! Pronta un’offerta monstre per strapparlo alla concorrenza ecco cosa sta succedendo

Tonali Juve: un top club sulle tracce del centrocampista del Newcastle. Pronta questa offerta monstre per strapparlo alla concorrenza, i dettagli. Una battaglia di mercato che si preannuncia infuocata. Il calciomercato Juve non molla il suo grande sogno per il centrocampo, Sandro Tonali, ma sulla sua strada si è inserito un ostacolo a dir poco imponente: il Paris Saint-Germain. Come riportato dal QS, i campioni d’Europa in carica sono pronti a un’offerta importante per il metronomo della Nazionale. L’assalto del PSG: 80 milioni sul piatto. Il club parigino avrebbe messo nel mirino l’ex Milan e sarebbe intenzionato a presentare al Newcastle un’offerta da 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

