Milan, Tomori ha iniziato alla grande il suo 2025-26 tanto è vero che si parla molto del possibile rinnovo. Ecco il confronto con l'inizio del 2024 e la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tomori in netta crescita con il Milan: il confronto con la scorsa stagione. Quando i numeri non dicono tutto