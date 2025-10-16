Tommaso Inghirami 35 anni imprenditore di Sansepolcro è stato insignito del titolo di Giovane Imprenditore dell' anno

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 16 ottobre 2025 – In attesa di aprire le porte alla prima edizione di "BEVI – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane ", arrivano buone notizie per la città e per la Valtiberina. " nell'ambito dei Food and Travel Italia 2025 Reader Awards, per il rilancio della Fattoria di Grignano, per il progetto "Fedra" e per il suo contributo alla valorizzazione del made in Italy. Un riconoscimento che cade a pennello, a pochi giorni dalla prima 'edizione di BEVI, a conferma della qualità e dell'innovazione delle cantine emergenti, che sfileranno insieme ai grandi nomi della viticoltura italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

