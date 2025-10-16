Tommaso Berti si lega al Cesena fino al 2028 nel 2013 indossò per la prima volta la maglia bianconera

Cesenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Tommaso Berti si lega al Cesena con un contratto fino al 30 giugno 2028. Lontani i tempi in cui il talento di Calisese, nel 2023, ha rischiato di lasciare la Romagna, fortunatamente la Fiorentina non esercitò il diritto di opzione dopo il prestito. Cesenate doc, Berti indossa la maglia del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

