Tommaso Berti si lega al Cesena fino al 2028 nel 2013 indossò per la prima volta la maglia bianconera
Tommaso Berti si lega al Cesena con un contratto fino al 30 giugno 2028. Lontani i tempi in cui il talento di Calisese, nel 2023, ha rischiato di lasciare la Romagna, fortunatamente la Fiorentina non esercitò il diritto di opzione dopo il prestito. Cesenate doc, Berti indossa la maglia del.
Tommaso Berti si lega al Cesena fino al 2028, nel 2013 indossò per la prima volta la maglia bianconera - Lontani i tempi in cui il talento di Calisese, nel 2023, ha rischiato di lasciare la Romagna, fortunatamente la Fiorentina non esercitò il diritto di opzione dopo il prestito ... Come scrive cesenatoday.it
Cesena, Berti rinnova fino al 2028. Zaro: "Ha grandi margini di crescita, l'ambiente lo aiuta" - Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, il difensore del Cesena Giovanni Zaro ha parlato anche del talento di Tommaso Berti, fresco di rinnovo. Scrive tuttomercatoweb.com
Cesena e Berti insieme fino al 2028. Ieri firmato il rinnovo del contratto - Al termine di una settimana da incorniciare per il talento di Calisese, con un l’esordio in nazionale Under 21 venerdì scorso nel suo stadio reso ancora ... Si legge su msn.com