Tombino contro una vetrina in piena notte a Firenze azione lampo della polizia | arrestato ladro 34enne

Un uomo di 34 anni è stato fermato dalla Polizia a Firenze dopo un furto notturno in un negozio di via dei Servi. Refurtiva recuperata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

