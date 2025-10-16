Tomasi tempo di scelte Fra cuore e ragione
Firenze, 16 ottobre 2025 – All'apparenza è come se niente fosse successo. Come se gli ultimi mesi non fossero stati frullatore, trottola, autostrade, superstrade, stradine e tornanti, piazze, strette di mano, sfoghi, ascolto, radio e giornali, consigli e promesse, riflessioni ed emozioni, bandiere. Ieri Alessandro Tomasi è tornato a fare il sindaco nel pieno delle sue funzioni. Ha salutato gli studenti all'inaugurazione dell'anno scolastico, ha guidato la riunione di Giunta, prendendo di nuovo possesso della sua agenda, a lungo delegata, deciso ad adempiere ai suoi doveri. Ma fino a quando? Da nessuna parte in Toscana si percepisce l'aria di attesa, interlocutoria e sospesa, che si respira a Pistoia perché, al di là delle dichiarazioni a caldo del post-scrutinio di lunedì scorso, Tomasi non sembra avere ancora scelto fra la carica di capo dell'opposizione in Regione e quella di sindaco di Pistoia.
