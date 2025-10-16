Tomasi e Capecchi sbancano Fratelli d’Italia bene in Montagna

MONTAGNA È soddisfatto il circolo di Fratelli d'Italia di Abetone Cutigliano dei risultati registrati sul territorio comunale alle elezioni regionali. "Il nostro partito - si legge nella nota - si conferma la principale forza politica ad Abetone Cutigliano, conquistando un risultato storico con il 48% dei consensi. Un dato che consente al partito di superare da solo l'intera coalizione di centrosinistra, segnando un importante traguardo per tutto il territorio montano pistoiese. Il successo è il frutto dell'impegno costante e della presenza attiva dei militanti e simpatizzanti del circolo di Fratelli d'Italia di Abetone Cutigliano, ai quali va il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto sul territorio".

