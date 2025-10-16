Tom Cruise e Ana de Armas si sono lasciati | La scintilla si è spenta

Tom Cruise e Ana de Armas si sarebbero lasciati, dopo dei mesi d’amore mai confermati pubblicamente. I due attori, infatti, sono stati avvistati diverse volte insieme negli ultimi mesi ma non hanno mai apertamente dichiarato di essere legati da una relazione amorosa. In ogni caso sembra che il rapporto amoroso si sia concluso, ancora prima di diventare ufficiale. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Tom Cruise e Ana de Armas avrebbero deciso di mettere uno stop alla loro relazione sentimentale, senza, però, contestualmente prendere la decisione di separare le loro strade. Anzi i due artisti avrebbero deciso di mantenere degli ottimi rapporti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tom Cruise e Ana de Armas si sono lasciati: “La scintilla si è spenta”

