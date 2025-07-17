Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Prezzi da paura per REDMI Note 14 con l’offerta speciale di Halloween tuttoandroid.net
Francia, il governicchio balneare è servito: Lecornu salvo per 18 voti. Le Pen: “Non sfuggirete al voto dei ... secoloditalia.it
Battlefield 6: il ritorno della guerra totale nerdpool.it
‘Mai visto un graffio’: il racconto del patrigno di Pamela Genini e le nuove scoperte sull’omicidio di Milano notizieaudaci.it
Malpensa avvisa le compagnie: «Manca carburante Eni, fate rifornimento altrove». Cosa sta succedendo e cosa ... periodicodaily.com
Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni quotidiano.net
Omaggio a Lucio Dalla con Onde de mar a Precenicco
Un omaggio a Lucio Dalla molto ricercato e curato con alcune canzoni intense che parlano di pace i... ► udinetoday.it
Norvegia, basta incentivi per le auto elettriche: dal 2026 cambia tutto
Considerato nuove immatricolazioni di auto quasi al 100% elettriche, secondo il governo non servono... ► dmove.it
Andata in scena alla Scala, l'opera scritta da Francesco Filidei è diretta da Damiano Michieletto, tra i registi contemporanei più innovativi
Dopo il successo ottenuto lo scorso aprile al Teatro alla Scala, stasera alle 21.20 Rai 5 trasmette... ► iodonna.it
Sostenibilità: utenti in rete bocciano il Gree Deal e chiedono soluzioni concrete
(Adnkronos) – Scetticismo verso le strategie UE in materia di ambiente, preoccupazione per le conseg... ► periodicodaily.com
Morte Andrea Misson, il cordoglio della politica: "Vicini alla famiglia"
La politica regionale si stringe attorno alla famiglia di Andrea Misson, il giovane operaio di 21 ... ► udinetoday.it
Otto editoriali e un fantasma: storia incredibile, i piani della Cina per dominare il mondo
Otto editoriali pubblicati dal Quotidiano del Popolo tra il 30 settembre e il 7 ottobre hanno forni... ► thesocialpost.it
Zelensky: "Attacco russo nella notte con 37 missili, colpite infrastrutture energetiche e civili" | Media: "Trump oggi parlerà con Putin" | Domani incontro con il leader ucraino alla Casa Bianca
Merz: "Putin ha sbagliato i calcoli, non ci lasciamo intimidire". Parolin: "Spero che il presidente ... ► tgcom24.mediaset.it
La maggioranza divisa sulle banche. Tajani: "Non ci sarà la tassa da Urss sugli extraprofitti"
"Giorgetti mi ha assicurato che non ci sarà alcuna tassa sugli extraprofitti, che è un concetto un ... ► ilfoglio.it
Robot e precisione: il Meyer realizza un intervento storico su un piccolo paziente
FIRENZE – L’Aou Meyer Irccs ha realizzato un intervento senza precedenti: il primo impianto coclear... ► corrieretoscano.it
Nuove terapie per l’osteoartrosi: dai laboratori alla clinica il futuro della cartilagine
PISA – Un team italiano ha fatto un passo importante nella lotta contro l’osteoartrosi, una delle m... ► corrieretoscano.it
Calciomercato Lazio, si riaccende la pista Insigne: Sarri spinge per l’acquisto
Calciomercato Lazio: si riaccende la pista Insigne, Sarri lo vuole subito In casa Lazio, il mercato... ► calcionews24.com
Fabio Barchiesi è il nuovo amministratore delegato di Cdp Equity
Il Cda di Cassa Depositi e Prestiti conferma la linea della continuità e punta su Fabio Barchiesi co... ► ilfoglio.it
Più controlli a Milano contro la "crescente insicurezza dei cittadini" (ma i reati diminuiscono)
Più polizia in giro per la città per “l'aumentata percezione di insicurezza dei cittadini”, nonost... ► milanotoday.it
Il giardino segreto dietro al Fontanone del Gianicolo: apertura straordinaria sabato 18 ottobre
Un’occasione imperdibile per scoprire uno dei luoghi più affascinanti e simbolici di Roma. Sabato 1... ► funweek.it
Scandone Avellino, Il Giardino dello Sport è il nuovo sponsor del settore giovanile
La Scandone Avellino è lieta di annunciare la partnership con Il Giardino dello Sport, che entra u... ► avellinotoday.it
Somma Vesuviana, colpita alla testa dal compagno: 60enne muore dopo mesi in ospedale
Non è riuscita a sopravvivere alla violenza del compagno Vasyl?yeva Olena Georgiyivna, la 60enne ucr... ► ilmattino.it
Belen in Rai? Stefano De Martino è contrario: è guerra tra i due ex, i rapporti sono più tesi che mai
Il ritorno di Belen Rodriguez nel mondo dello spettacolo sembra aver riacceso vecchie tensioni. Dop... ► donnapop.it
Benevento, visita oculistica per i bambini delle scuole ‘Pellico’ e ‘San Modesto’
Tempo di lettura: 2 minuti“Screening per la diagnosi dell’ambliopia dedicato ai bambini” è l’inizi... ► anteprima24.it
Danilo e Luciano, gli 007 della storia trovano il gigantesco cannone Skoda sepolto da più di un secolo: ecco come
Porto Tolle (Rovigo), 16 ottobre 2025 – ‘Eccolo, è qui sotto. L’abbiamo trovato’, poche parole che... ► ilrestodelcarlino.it
Scuola inclusiva, cresce il supporto alla disabilità: più di 6 milioni di investimento, 713 studenti seguiti
Nicola (il nome è di fantasia) frequenta come tanti suoi coetanei la scuola ma, a differenza delle... ► riminitoday.it
Garlasco, malore per la mamma di Andrea Sempio: trasportata d’urgenza in ospedale
Il caso di Garlasco continua a restare una delle pagine più intricate e dolorose della cronaca ital... ► caffeinamagazine.it
Tribunale di Firenze impone la prima eutanasia pubblica: 15 giorni per consegnare la morte assistita
Un’ordinanza lampo del tribunale ha imposto all’Asl Toscana Nord Ovest di consegnare entro 15 giorn... ► ilfogliettone.it
Gravina: "Nessun rinvio della Serie A per i playoff mondiali. Non giocare con Israele? Li avremmo favoriti"
Il presidente della Figc: "Gattuso ha restituito l'entusiasmo per la Nazionale. Ipotesi remota lo sl... ► gazzetta.it
“Chi è andato a combattere per Putin”. L’annuncio scuote il mondo: come ci sono arrivati
Dietro le linee del fronte russo emergono nuove storie che sembrano uscite da un film di spionaggio... ► thesocialpost.it
Minacce di morte via web all’europarlamentare Ceccardi: “A farci fuori ci metto un secondo”
CASCINA – Ancora minacce ad esponenti politici via web. L’europarlamentare toscana della Lega Susa... ► corrieretoscano.it
Birra: accolte le richieste Unionbirrai per l’ammodernamento delle regole di produzione
ROMA – Con l’approvazione in Senato dell’emendamento al Ddl Imprese a firma del senatore Luca De Ca... ► lopinionista.it
Panatta affonda Donnarumma: gli bastano poche parole
Le parole di Adriano Panatta hanno sorpreso tutti i fan di Gigio Donnarumma: nessuno si aspettava p... ► glieroidelcalcio.com
Manovra, la proposta per aumentare gli stipendi: “Patrimoniale e tassa su extraprofitti di banche e aziende energetiche”
La priorità è “sbloccare gli stipendi”, agganciando i salari all’inflazione. E per farlo la soluzio... ► lanotiziagiornale.it
Un sottopasso “mitico”, in via Indipendenza spunta un nuovo murales dedicato agli dei dell’Olimpo
Icaro che cade dal cielo, il porcello alato di Epicuro, una reinterpretazione de “Il Bacchino mala... ► riminitoday.it
Il biglietto di scuse sul cofano dell’auto dopo averla urtata e ammaccata, ma qualcosa non torna
Un biglietto lasciato sul cofano come gesto di cortesia, ma con un numero di telefono sbagliato. È... ► quicomo.it
Pechino Express 2026: le coppie di concorrenti e il cast ufficiale del programma Sky
Il cast completo di Pechino Express 2026, la nuova edizione del programma di Sky che si preannuncia... ► fanpage.it
Roma, 20 ottobre 2025: il Mediterraneo premia Figo, Yildiz e Giacinti
Il 20 ottobre 2025, a Roma, il Premio Internazionale Eccellenze del Mediterraneo – Pari Opportunità... ► sbircialanotizia.it
Silvia Toffanin non convince: clamoroso flop di “This Is Me”
Il debutto di “This is me” non decolla. Montalbano stravince anche in replica. A salvare la serata ... ► 361magazine.com
L’Italia chiude Expo Osaka 2025 con quasi 1,8 miliardi di contratti e investimenti. E vince anche il premio più prestigioso (video)
I numeri, gli incontri, i riconoscimenti, le emozioni. Sei mesi di grandi eventi riassunti in meno... ► secoloditalia.it
Napoli, complesso sportivo sequestrato dalla Polizia Locale
Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’unità operativa Fuorigrotta della Polizia Locale so... ► anteprima24.it
La ricetta della felicità, stasera su Rai 1 l'ultima puntata: la verità viene finalmente a galla
Questa sera, 16 ottobre 2025, in prima serata su Rai 1, si conclude La ricetta della felicità, la mi... ► comingsoon.it
Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 16 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse pe... ► quifinanza.it
Omicidio di Francesco Fortugno: vent’anni fa l’agguato mortale al vicepresidente della Calabria
Francesco Fortugno era il vice presidente del Consiglio regionale della Calabria e un medico stimat... ► thesocialpost.it
Il Napoli piomba sul talento della Bundesliga: scelto l’erede di Anguissa
Il Napoli comincia a guardare al mercato invernale con attenzione, specialmente in mediana. Con Ang... ► spazionapoli.it
Lombardia, assalto con esplosivi ai bancomat: arrestate sei persone
Sgominata una banda di ladri che si era specializzata in assalti ai bancomat: in sei sono stati arre... ► tgcom24.mediaset.it
Forza Italia: “Mai una tassa sugli extraprofitti, serve un accordo con le banche”
ABBONATI A DAYITALIANEWS Posizione ferma del partito Forza Italia ribadisce la propria oppos... ► dayitalianews.com
Assalto in un bar a Capaci, tre uomini minacciano un dipendente e gli fanno svuotare la cassa
Assalto in un bar della provincia. I carabinieri indagano su una rapina messa a segno ieri al Bar ... ► palermotoday.it
Ilaria Salis torna sulle frasi choc sui carabinieri morti: "Se vi offendete, avete la coscienza sporca"
Ilaria Salis non ha resistito, e dopo la tragedia di Castel d'Azzano, non ha perso occasione per co... ► ilgiornale.it
“Arrestati”. Shock in strada, la coppia vip in manette in Italia: scena assurda, tutti a bocca aperta
C’è una strada illuminata solo dai fari delle auto e dalle luci fredde di un’ambulanza in attesa. L... ► thesocialpost.it
Garlasco, malore in casa per la madre di Andrea Sempio: si trova in ospedale a Pavia
Daniela Ferrari, 66 anni, è stata ricoverata nel pomeriggio di oggi 16 ottobre al Policlinico San M... ► fanpage.it
Minaccia la ex che era tornata a vivere in Italia, inglese condannato per stalking
Ancona, 16 ottobre 2025 – Lascia il compagno con cui aveva convissuto per anni in Inghilterra e rie... ► ilrestodelcarlino.it
Pechino Express 2026, tutte le coppie in gara: ci sono Chanel Totti e Fiona May
A guidare l'avventura nell'estremo Oriente ci sarà Costantino della Gherardesca affiancato da tre in... ► gazzetta.it
Ciarambino, apprezzamento per l’appello dei vescovi al voto
Tempo di lettura: 3 minuti“Apprezzo e condivido pienamente l’appello dei vescovi della Campania ag... ► anteprima24.it
Battlefield 6: il ritorno della guerra totale
EA e Battlefield Studios lanciano l’esperienza bellica definitiva con nuove modalità, una campagna ... ► nerdpool.it
Noventa Outlet sostiene Medici Senza Frontiere con i biscotti solidali
McArthurGlen e Noventa di Piave Designer Outlet ripropongono “Biscotti senza frontiere”, attività ... ► veneziatoday.it
Gravina: "Nessun rinvio della Serie A per i playoff mondiali. Non giocare con Israele? Idiozia"
Il presidente della Figc: "Gattuso ha restituito l'entusiasmo per la Nazionale. Ipotesi remota lo sl... ► gazzetta.it
Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, Roberta Bruzzone punta il dito contro chi sapeva delle violenze
Il commento di Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, sulla mancata denuncia di Pamela G... ► virgilio.it
Inter, il ritorno di Gasperini da ex
Tra passato e presente ci si gioca lo scudetto Roma-Inter è il big match della settima giornata di... ► ilprimatonazionale.i
Taglio Irpef al 33%: chi guadagnerà davvero e chi rischia di restare escluso
Il taglio dell’Irpef per il ceto medio sarà uno dei capitoli centrali della Legge di Bilancio 2026.... ► thesocialpost.it
Taglia minima delle vongole, confermata la deroga Ue per l’Italia. La Regione: "Un'ottima notizia"
“La proroga della deroga europea che consente la pesca delle vongole Chamelea gallina a partire da... ► cesenatoday.it
"Spaccio e risse quotidiane: estendere la zona rossa al quartiere Oltretorrente"
“La situazione nel quartiere Oltretorrente è ormai degenerata - sottolinea il consigliere comunale... ► parmatoday.it
“Doloroso, ecco la verità”. Britney Spears risponde così alle accuse shock dell’ex marito
La già complicata e tesa relazione tra la superstar del pop Britney Spears e il suo ex marito Kevin... ► thesocialpost.it
Investito da un pickup e lasciato ferito sul ciglio della strada: individuato il presunto pirata della strada
Dopo oltre un mese di indagini e fitti accertamenti, i carabinieri di Novafeltria sono riusciti a ... ► riminitoday.it
Olimpiadi, Boeri: in Triennale Casa Italia e mostra di design sportivo
Milano, 16 ott. (askanews) - Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano ha presentato le attività... ► quotidiano.net
"Barghouti picchiato a sangue": la denuncia di alcuni ex detenuti palestinesi. Israele smentisce
Il più noto prigioniero palestinese detenuto nelle carceri israeliane, Marwan Barghouti, sarebbe s... ► today.it
Diouf si racconta: «Ho esordito contro Neymar, ecco come è iniziata con il calcio…»
di Redazione Inter News 24Le parole di Andy Diouf, centrocampista dell’Inter, sulla sua carriera e l... ► internews24.com
La città dove è pericoloso usare il telefono per strada: da qui parte il mercato nero
Dalle strade di Londra ai magazzini in Asia, i furti di smartphone sono diventati un business globa... ► fanpage.it