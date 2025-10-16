Tlc il progetto per una rete nazionale di telecomunicazioni viaggia ormai su un binario morto
I fondi che hanno quote di FiberCop e Open Fiber non ne vogliono sapere di un’operazione non remunerativa. La fusione comporterebbe un forte aumento del debito a danno della redditività. 🔗 Leggi su Wired.it
