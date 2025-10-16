Titmus si ritira a soli 25 anni È ora di fare un passo indietro

Quattro ori olimpici, l'australiana ha strappato il record dei 200 sl a Federica Pellegrini MELBOURNE (AUSTRALIA) - "E' il momento giusto per fare un passo indietro". Ariane Titmus dice basta, ad appena 25 anni. La nuotatrice australiana ha annunciato il ritiro con un post e un video su Instagram: ". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Titmus si ritira a soli 25 anni "È ora di fare un passo indietro"

Ariarne Titmus si ritira dal nuoto a 25 anni. I 4 ori olimpici e il tumore alle ovaie. «La vita non è dentro una piscina» - «Decisione molto difficile» per l'australiana che ha strappato il record del mondo dei 200 stile libero a Federica Pellegrini.

