Una buona risalita per Silvana Maria Stanco. Dopo i primi 50 piattelli non poco contratti l’azzurra ha risalito la china in occasione della seconda giornata di qualificazioni valida per i Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, rassegna in fase di svolgimento sulla pedana di Atene. Nello specifico la nostra portacolori ha mancato un colpo nella terza serie, per poi rompere tutti i piattelli nella quarta, portando il suo contingente a 96100, parziale condiviso con altre due avversarie, nello specifico la lusitana Ines De Barros e la polacca Sandra Bernal. Meglio di Stanco solo la spagnola Mar Molne Magrina, prima in solitaria con 97100 dopo aver sparato 2425 e 2525. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo: Stanco torna in corsa ai Mondiali! Italia seconda dopo il day-2 di qualificazioni