Tiro a volo | Stanco torna in corsa ai Mondiali! Italia seconda dopo il day-2 di qualificazioni
Una buona risalita per Silvana Maria Stanco. Dopo i primi 50 piattelli non poco contratti l’azzurra ha risalito la china in occasione della seconda giornata di qualificazioni valida per i Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, rassegna in fase di svolgimento sulla pedana di Atene. Nello specifico la nostra portacolori ha mancato un colpo nella terza serie, per poi rompere tutti i piattelli nella quarta, portando il suo contingente a 96100, parziale condiviso con altre due avversarie, nello specifico la lusitana Ines De Barros e la polacca Sandra Bernal. Meglio di Stanco solo la spagnola Mar Molne Magrina, prima in solitaria con 97100 dopo aver sparato 2425 e 2525. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Un missile da fuori area, un tiro al volo che al 100esimo aveva regalato il pareggio. Un vero gol capolavoro ma purtroppo l'arbitro ha annullato tutto: https://fanpa.ge/GGPkk - facebook.com Vai su Facebook
?Open Day Tiro a Volo https://ift.tt/ScoilPZ #evento #takethedate - X Vai su X
Tiro a volo, azzurre costrette ad inseguire dopo la prima giornata di qualificazioni del trap - Nella prima giornata delle qualificazioni del trap individuale femminile ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia, non ci sono ... Segnala oasport.it
Tiro a volo, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025: torna Diana Bacosi, assente Jessica Rossi, c’è Pellielo - Dal 9 al 18 ottobre terranno banco i Mondiali di tiro a volo 2025 sulla pedana del Malakasa Shooting Range, complesso situato a circa una cinquantina di ... Scrive oasport.it
Tiro a volo: Mondiali, azzurri a caccia titoli del Trap - Secondo programma, le pedane greche del Malakasa Shooting Range di Atene ospitano oggi gli allenamenti ... Scrive sport.quotidiano.net