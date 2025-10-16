Tiro a volo Massimo Fabbrizi in lotta per l’ingresso in finale nel trap ai Mondiali dopo 100 piattelli
L’Italia punta tutto su Massimo Fabbrizi ad una serie dal termine delle qualificazioni del trap individuale maschile ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia: l’azzurro è l’unico che può ancora sperare in un pass per l’ultimo atto, anche se dovrà essere perfetto domani negli ultimi 25 piattelli e sperare negli errori altrui per partecipare almeno allo shoot-off. In testa da solo con un perfetto 100100 c’è il croato Anton Glasnovic, l’unico tiratore con lo score immacolato dopo 4 serie delle 5 previste. Alle sue spalle insegue una coppia che si attesta a quota 99100, composta dall’indiano Zoravar Singh Sandhu e dall’altro croato Josip Glasnovic, fratello minore del leader della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tiro a volo: Fabbrizi e Pellielo in corsa dopo i primi 50 piattelli del trap ai Mondiali - Va in archivio la prima giornata di competizioni riservata al trap maschile in quel di Atene, città che sta ospitando i Campionati Mondiali 2025 di tiro a ... Si legge su oasport.it
Tiro a volo, Mondiali ISSF: Italia d’argento a squadre nello Skeet maschile. Trionfano gli USA con Hancock e Simonton - Tiro a volo, Mondiali ISSF: Italia d’argento a squadre nello Skeet maschile. sportface.it scrive
Tiro a volo, Mondiali 2025: i favoriti del trap maschile. Gli azzurri sono tra i papabili per il titolo iridato, 141 gli iscritti - Nella seconda settimana dei Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia, si assegneranno i titoli iridati nel trap: dal 15 al 17 ... Riporta oasport.it