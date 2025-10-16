Tiro a volo Massimo Fabbrizi in lotta per l’ingresso in finale nel trap ai Mondiali dopo 100 piattelli

L’Italia punta tutto su Massimo Fabbrizi ad una serie dal termine delle qualificazioni del trap individuale maschile ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia: l’azzurro è l’unico che può ancora sperare in un pass per l’ultimo atto, anche se dovrà essere perfetto domani negli ultimi 25 piattelli e sperare negli errori altrui per partecipare almeno allo shoot-off. In testa da solo con un perfetto 100100 c’è il croato Anton Glasnovic, l’unico tiratore con lo score immacolato dopo 4 serie delle 5 previste. Alle sue spalle insegue una coppia che si attesta a quota 99100, composta dall’indiano Zoravar Singh Sandhu e dall’altro croato Josip Glasnovic, fratello minore del leader della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

