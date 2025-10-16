Tired girl l' effetto stanchezza ora è un trend in make-up

Essere impeccabile? Assolutamente out. L'ascesa su TikTok dell'estetica Tired girl rivendica da parte dei Gen Z l'apparire stanchi come onestà, non certo come debolezza, accettando le imperfezioni che tradizionalmente si è cercato di nascondere. Se non siete under 25 ma abbracciate questi valori, niente panico: ecco come ricreare il particolare make-up senza perderne in relax. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tired girl, l'effetto stanchezza ora è un trend in make-up

