Tir si ribalta alla rotatoria strada chiusa

Pontedera, giovedì 16 ottobre 2025 – Un tir si è ribaltato ieri (mercoledì 15 ottobre) sulla strada di patto che collega Pontedera con la zona industriale e lo svincolo della Fipili. Il camion ha perso il controllo alla rotatoria che collega la strada con Santa Lucia finendo la marcia contro il guard rail, distruggendolo. Oggi, il veicolo è ancora lì, adagiato su un fianco in attesa di una grande gru per la sua rimozione. Intanto, la strada resta chiusa in un tratto. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tir si ribalta alla rotatoria, strada chiusa

