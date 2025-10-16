TIMVISION annuncia l'adeguamento ai rigorosi standard di servizio e qualità stabiliti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Questa mossa, che coinvolge la piattaforma streaming di TIM, disponibile anche per i clienti Kena tramite le offerte Kena TIMVISION, è stata ufficializzata attraverso la pubblicazione di una specifica informativa e della nuova Carta dei Servizi TIMVISION. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - TIMVISION si adegua agli standard AGCOM: nuova Carta dei Servizi Eventi Live