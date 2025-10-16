Timothée Chalamet sta promuovendo Marty Supreme con una creatività senza pari
Timothée Chalamet ha pubblicato su X una clippettina davvero particolare lo scorso 8 ottobre, un giorno dopo che Marty Supreme, il film di Josh Safdie in cui veste i panni di un ragazzo prodigio del ping-pong e pure truffatore, è stato presentato a sorpresa al New York Film Festival, dominando completamente la conversazione culturale di quel momento e scatenando dibattiti fin dai titoli di coda. Una figura siede al centro dell'inquadratura, con il volto oscurato da una maschera a forma di gigantesca palla da ping-pong arancione che copre l'intera testa. La telecamera zoomma all'indietro per mostrare che si trova in una gabbia, con palline da ping pong di dimensioni regolari dello stesso colore che rimbalzano intorno a lui. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Anche l'altro fratello Safdie esordisce da solista con questo atteso film con #TimothéeChalamet e Gwyneth Paltrow che uscirà a Natale negli Stati Uniti e il 22 gennaio 2026 in Italia con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Ecco teaser italiano, post - facebook.com Vai su Facebook
Cos’hanno in comune Timothée Chalamet e Salvini? Il method dressing - «Non rompa le palle sulla pace, ci lasci lavorare sulla pace» dice a Dritto e Rovescio in cravattone rosso- Si legge su editorialedomani.it
Timothée Chalamet ha sfoggiato un orologio pazzesco alla prima di Marty Supreme - L'attore ha lasciato da parte il suo solito raffinato Cartier per indossare un imponente Urban Jürgensen da 113. Segnala gqitalia.it
Timothée Chalamet in Marty Supreme : l’ipoteca sull’Oscar è servita - L’interpretazione della star viene salutata come la più intensa della sua carriera e punta alla statuett ... Da vanityfair.it