Timothée Chalamet sta promuovendo Marty Supreme con una creatività senza pari

Timothée Chalamet ha pubblicato su X una clippettina davvero particolare lo scorso 8 ottobre, un giorno dopo che Marty Supreme, il film di Josh Safdie in cui veste i panni di un ragazzo prodigio del ping-pong e pure truffatore, è stato presentato a sorpresa al New York Film Festival, dominando completamente la conversazione culturale di quel momento e scatenando dibattiti fin dai titoli di coda. Una figura siede al centro dell'inquadratura, con il volto oscurato da una maschera a forma di gigantesca palla da ping-pong arancione che copre l'intera testa. La telecamera zoomma all'indietro per mostrare che si trova in una gabbia, con palline da ping pong di dimensioni regolari dello stesso colore che rimbalzano intorno a lui. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

