TikTok e mafie | un rapporto svela la seduzione virale

Una nuova mappa dell'immaginario criminale prende forma online: il Rapporto della Fondazione Magna Grecia svela come le mafie usino TikTok per sedurre, normalizzare e vendere una versione pop del potere. Presentato il 15 ottobre 2025 al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, lo studio accende i riflettori su linguaggi, simboli e algoritmi che parlano ai .

