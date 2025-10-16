Ti ammazzo e ti sciolgo nell’acido a processo per stalking e maltrattamenti

Perugiatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non sono venuto in Italia per lavorare. Io ti ammazzo, ti scioglierò nellacido”. Sono le minacce, insieme a violenze fisiche e psicologiche, che un uomo romeno di 67 anni avrebbe rivolto alla moglie convivente, riducendola a vivere in un incubo domestico. L’uomo è ora sotto processo davanti al. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Ammazzo Sciolgo Nell8217acido Processo