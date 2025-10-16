Thuram Inter Vieira elogia i fratelli | Ragazzi bravissimi che lavorano bene La risposta di Marcus – FOTO

Inter News 24 Thuram Inter, il tecnico del Genoa Patrick Vieira elogia i figli del suo ex compagno di squadra Lilian. Immediata la risposta di MarcusFOTO. In occasione del Golden Boy, l’ex campione del mondo Patrick Vieira, oggi allenatore del Genoa, ha speso parole di grande stima per Marcus e Khephren Thuram, figli del suo ex compagno di squadra Lilian Thuram. Le sue dichiarazioni hanno subito fatto il giro dei social e sono state accolte con entusiasmo dai diretti interessati. LE PAROLE DI VIEIRA – «Marcus e Khephren Thuram sono due ragazzi bravissimi, sono due che quando sono in campo lavorano bene. 🔗 Leggi su Internews24.com

