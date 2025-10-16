Threads introduce i gruppi nei messaggi diretti con un massimo di 50 partecipanti per chat

Threads introduce i messaggi di gruppo fino a 50 utenti e porta la funzione di chat anche in Europa, ma resta limitata all’app mobile. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

